Изменилась статистика по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов на презентации художественно-документального фильма "13", рассказывающего об остающейся неизвестной до сих пор судьбе лиц, пропавших без вести во время трагических событий в Ходжалы.

"Мы свяжемся с семьями пропавших без вести лиц и предоставим им обновленную информацию", - сказал он.

Напомним, что 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ, проводимых в рамках строительно-восстановительных работ в центральной части (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

Отправившиеся на место, где обнаружено захоронение, специалисты Генпрокуратуры с участием сотрудников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) провели осмотр места захоронения, были надлежащим образом изъяты обнаруженные фрагменты костей с целью проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия. В результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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