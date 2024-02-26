https://news.day.az/society/1640441.html Во время движения поезда произошло короткое замыкание в контактной сети
Во время движения поезда произошло короткое замыкание в контактной сети
26 февраля около 13:45 во время движения поезда "Stadler" произошло короткое замыкание в контактной сети.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, в результате на крыше поезда наблюдалось задымление. Оно было оперативно устранено бригадой поезда с помощью противопожарных средств.
Отметим, что в поезде, следовавшем в депо, пассажиров не было. Пострадавших в результате инцидента нет.
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