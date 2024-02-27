В Баку и регионах задержаны 19 вооруженных лиц

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провело в Баку и регионах страны операции против лиц, незаконно хранящих и организующих продажу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в МВД, у них было обнаружено и изъято 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе, 6 пистолетов "Макаров" и пистолет европейского производства, 7 автоматов Калашникова, 1 пулемет ПМ-98, 4 охотничьих обреза, а также 243 патрона различных калибров.

У одного из вооруженных мужчин также было обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждено уголовное дело.

В отношении каждого из 19 задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, расследования продолжаются.

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