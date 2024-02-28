Как будет выглядеть новая школа в Кяльбаджаре?

В Кяльбаджаре строится новое школьное здание в соответствии с современными стандартами.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Рассчитанная на 960 ученических мест школа будет состоять из 41 классной комнаты, кабинетов физики, химии, биологии, информатики, восьми лабораторий различного назначения, актового зала, столовой и других необходимых помещений.

Церемония закладки фундамента школы состоялась в мае прошлого года с участием Президента Ильхама Алиева.

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