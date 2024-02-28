https://news.day.az/society/1640904.html Как будет выглядеть новая школа в Кяльбаджаре? - ВИДЕО
Как будет выглядеть новая школа в Кяльбаджаре? - ВИДЕО
В Кяльбаджаре строится новое школьное здание в соответствии с современными стандартами.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.
Рассчитанная на 960 ученических мест школа будет состоять из 41 классной комнаты, кабинетов физики, химии, биологии, информатики, восьми лабораторий различного назначения, актового зала, столовой и других необходимых помещений.
Церемония закладки фундамента школы состоялась в мае прошлого года с участием Президента Ильхама Алиева.
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