Более ста сотрудников этой структуры привлечены к ответственности

136 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики привлечены к ответственности.

Как сообщили в четверг Day.Az в Госслужбе, после проведения служебных проверок в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, в 2023 году в отношении 78 сотрудников и в соответствующий период 2024 года в отношении 58 сотрудников были приняты строгие дисциплинарные и организационно-штатные меры. Материалы, собранные в 2023 году в отношении 22 человек по 15 фактам и в 2024 году по 6 фактам в отношении 26 человек, были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки их действиям.

"Кроме того, многочисленные материалы, собранные в местных учреждениях службы, были направлены в соответствующие следственные органы для процессуальной оценки действий лиц, уклоняющихся от призыва на действительную военную службу путем предоставления поддельного документа о высшем образовании за рубежом и другими способами.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об утверждении "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", требований и поручений, связанных с устранением факторов, способствующих коррупции", - говорится в сообщении Госслужбы.

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