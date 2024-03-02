В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

В Баку пассажирский автобус сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az, на территории Низаминского района пешеход Ибрагимов Орудж Ибрагим оглу 1998 года рождения был сбит автобусом, принадлежащем ООО "Baku Bus", за рулем которого находился Рагимов Надир Ахмедага оглу . В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК.

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