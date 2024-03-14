В Азербайджане ожидается град и сильный ветер

После нескольких дней мягкой погоды с вечера 15 марта, начиная с северных и западных регионов, ожидается ухудшение погоды, до 17 числа ожидаются переменные дожди, в горных районах - снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском регионах и в Центральном Аране прогнозируются интенсивные осадки, грозы, в некоторых горных и предгорных районах возможен град.

Западный ветер местами усилится до 15-18 м/с.

Ночью 16-го и 17-го марта в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.

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