Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 27 марта на территории страны наблюдались осадки, в горных районах выпал снег. В Баку и на Абшеронском полуострове ночью шли кратковременные дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Наблюдавшийся днем 26 марта сильный северо-западный ветер утром стих.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 52 см, Дашкесане - 11 см, Лерике - 6 см, Гедабеке - 3 см.

В Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гахе, Шахдаге выпал снег, в Шахбузе, Астаре, Товузе, Агстафе, Ярдымлы, Ордубаде, Лянкяране, Гяндже, Садараке, Шамкире, Гусаре, Бейлагане, Нахчыване, Нафталане, Джейранчоле, Загатале, Шеки, Губе, Барде, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Шабране, Алтыагадже, Губе, Билясуваре, Джульфе, Баку и на Абшеронском полуострове шли дожди.

В Грызе, Шахдаге, Лерике, Ярдымлы, Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Губе, Сумгайыте наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов тепла, Нахчыванской АР - 0-5 (в горах - до 4), низменных районах - 5-9, горных районах - до 5 градусов ниже нуля, в высокогорье - до 12.

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