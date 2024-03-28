https://news.day.az/society/1647932.html Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о Шуше - Фарид Гайыбов
Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о Шуше - Фарид Гайыбов
Молодежи стран-членов ОИС будет предоставлена обширная информация о городе Шуша.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на конференции "Шуша - Молодежная столица ОИС-2024".
Министр отметил, что с этой целью в течение года будут проводиться различные мероприятия.
"До конца года будут проведены различные мероприятия, в которых примет участие молодежь из стран ОИС, и ей будет предоставлена обширная информация о Шуше", - сказал министр.
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