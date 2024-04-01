https://news.day.az/society/1648519.html В результате пожара в здании в Баку пострадали 15 человек
В результате пожара в здании в Баку пострадали 15 человек
В результате пожара в 16-этажном жилом доме на улице Гасана Алиева Наримановского района 15 человек с легкими травмами были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.
Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.
В результате пожара к происшествию были привлечены сразу 13 бригад скорой помощи.
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