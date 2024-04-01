В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

В Сураханском районе столицы возникнут перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

В целях устранения утечек, выявленных ЗАО Təmiz Qaz на газопроводе среднего давления, снабжающем поселок Бюльбюля Сураханского района Баку голубым топливом, а также замены газовой линии на улице Хасила Байрамова в поселке Амирджан, сегодня подача газа абонентам, проживающим в указанном районе, будет временно приостановлена.

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