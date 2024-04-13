Назван объем расходов ГФСЗ
С января по март расходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 14 процентов, или на 207 млн манатов, составив 1 млрд 701 млн манатов.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что доходы фонда за три месяца этого года выросли на 7 процентов, или на 108 млн манатов по сравнению с прогнозом, составив 1 млрд 673 млн манатов.
В составе доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию за тот же период выросли на 9 процентов, или 104 млн манатов, составив 1 млрд 318 млн манатов.
В первом квартале текущего года расходы фонда составили 1 млрд 701 млн манатов, что на 14 процентов, или 207 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре