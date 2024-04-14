Вниманию водителей

На некоторых автомобильных дорогах Азербайджана ожидается снижение видимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 15 апреля в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны, в частности, дождем и туманом, прогнозируется ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 м.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!