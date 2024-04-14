https://news.day.az/society/1651929.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
На некоторых автомобильных дорогах Азербайджана ожидается снижение видимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, 15 апреля в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны, в частности, дождем и туманом, прогнозируется ограничение видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 м.
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