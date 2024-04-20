I Кардиологический съезд тюркских государств внесет вклад в связи между медицинскими сообществами

I Кардиологический съезд тюркских государств внесет свой вклад в отношения между медицинскими сообществами.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на официальном открытии I Кардиологического съезда тюркских государств.

По его словам, растущий авторитет Организации тюркских государств в системе международных отношений, основанной на общей истории, языке, идентичности и культуре, является результатом дальновидной политики, взаимного доверия руководителей стран.

Министр отметил, что I Кардиологический съезд тюркских государств является показателем того, что отношения между медицинскими сообществами вступили в новую фазу.

"Конгресс создает прочную основу для установления связей с медицинскими специалистами представленных здесь стран, а также со специалистами тюркского происхождения, работающими в других странах, ознакомления с их опытом и определения возможностей будущего сотрудничества. Мы считаем, что I Кардиологический съезд тюркских государств внесет неоценимый вклад в углубление связей между медицинскими сообществами наших стран. Я предлагаю, чтобы организация съезда стала традицией и чтобы каждый год очередная страна принимала это мероприятие. Создание единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, установление единых стандартов медицинского образования, обеспечение непрерывного медицинского образования можно рассматривать, как будущие направления нашей совместной деятельности", - сказал Теймур Мусаев.

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