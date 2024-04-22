В Баку за продажу оружия и наркотиков задержаны четыре человека

В Насиминском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в продаже оружия и наркотиков.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в ходе мер, проведенных на основе оперативной информации, поступившей от сотрудников Управления полиции Насиминского района, был задержан ранее судимый житель города Баку Ровшан Фатуллаев, 1965 года рождения.

У него были обнаружены и изъяты автомат марки "Калашников", магазин для патронов и 11 патронов. По словам Р.Фатуллаева, оружие он держал при себе с намерением продать.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками управления, были задержаны Гадир Гусейнов, 1998 года рождения, Назим Абилов, 1967 года рождения и Асиф Ягубалиев, 1979 года рождения. У них было обнаружено в общей сложности 4 килограмма героина, метамфетамина и марихуаны.

По данным фактам продолжается расследование.

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