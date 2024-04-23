В Азербайджане изменяется перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен в стране

Вносятся изменения в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в поправке к закону "Об утверждении перечня запрещенных, ограниченных и контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров, для ввоза, вывоза, транзитной перевозки и производства которых на территории Азербайджанской Республики необходима лицензия", вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, декстрометорфан и бупренорфин были исключены из списка психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики.

Согласно поправке, эти вещества включены в перечень психотропных веществ, оборот которых контролируется на территории Азербайджанской Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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