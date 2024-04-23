В Ханкенди родился первый ребенок

В медицинском учреждении освобожденного от оккупации города Ханкенди у Саадат Намазлы, 1997 года рождения, родился первенец, сообщили Day.Az в TƏBİB.

Как отмечается, вес новорожденного мальчика - 3 кг, рост - 49 см.

В настоящее время матери и ребенку оказываются необходимые медицинские услуги, их состояние удовлетворительное.

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