https://news.day.az/society/1654589.html В Ханкенди родился первый ребенок - ФОТО
В Ханкенди родился первый ребенок - ФОТО
В медицинском учреждении освобожденного от оккупации города Ханкенди у Саадат Намазлы, 1997 года рождения, родился первенец, сообщили Day.Az в TƏBİB.
Как отмечается, вес новорожденного мальчика - 3 кг, рост - 49 см.
В настоящее время матери и ребенку оказываются необходимые медицинские услуги, их состояние удовлетворительное.
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