Стало известно число жителей, которые будут переселены в села Джебраила на первом этапе

Организован медиа-тур по Джебраильскому району. Представители СМИ побывали в селах Беюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджалы и Машанлы Джебраильского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева проинформировала журналистов, что на первом этапе в села Беюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района будет переселено 3 тысячи 193 человека.

"На первом этапе будет построено 149 частных домов для переселения 542 человек в село Беюк Марджанлы. Строящиеся дома будут двух -, трех -, четырех- и пятикомнатными. Согласно генеральному плану, общая площадь села составляет 362 га. Спроектировано 1074 частных дома и несколько многоэтажных жилых домов для населения в 6230 человек к 2040 году. Здесь предусмотрено строительство административного здания, клубно-общинного центра, многофункционального здания, спортивных и семейно-оздоровительных центров, дома для церемоний, рыночного комплекса и других нежилых объектов. Также в селе Беюк Марджанлы будут построены две школы и пять детских садов в соответствии с потребностями населения. Согласно "I Государственной программе "Большого возвращения", охватывающей период до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 41 га", - сказала она.

Затем И.Рзаева проинформировала представителей СМИ о селе Кархулу, фундамент которого несколько дней назад заложил глава государства. Она отметила, что проектируемая территория села составляет 313 гектаров и предусмотрено спроектировать и построить 940 частных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей до 2040 года.

"В селе будут построены административное здание, клубно-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центры, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли и малого бизнеса. Кроме того, согласно генеральному плану, в селе в соответствии с потребностями населения будут построены две полные средние школы и четыре детских сада. В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 125 гектаров. На данном этапе предусмотрено проектирование и строительство 145 частных домов для 691 жителя", - сказала Рзаева.

По ее словам, общая площадь села Сарыджаллы составляет 330 гектаров.

"Здесь будут построены административное здание, клубно-общинный, семейно-спортивный оздоровительный центры, здание центра бытового обслуживания, пожарное депо, агротехнический парк, дом для церемоний, рынок, созданы объекты малого бизнеса. Кроме того, предусмотрено проектирование двух полных средних школ и 4 детских садов в соответствии с потребностями населения. В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения", охватывающей период до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 104 гектара. На этом этапе в селе будет построено 242 частных дома для переселения 1 016 жителей", - сказала она.

И.Рзаева сообщила, что к 2040 году проектируемая территория села Машанлы составит 157,54 га.

"За этот период предусмотрено спроектировать и построить в селе 590 частных домов для 2360 жителей. Здесь планируется построить административное здание, клубно-общинный центр, спортивно-оздоровительный центр, медпункт, дом для церемоний, рыночный комплекс, объекты торговли, общественного питания, малого предпринимательства. Кроме того, согласно Генплану, в селе запланировано строительство полной средней школы и двух детских садов", - сказала она.

По ее словам, на первом этапе будет построено 236 частных домов для 944 жителей.

Отметим, что 18 мая Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сел Беюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!