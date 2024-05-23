Теймур Мусаев посетил Нахчыван

По случаю 101-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летия образования Нахчыванской Автономной Республики и 100-летия системы здравоохранения Нахчывана проведена конференция на тему "Проделанные работы в системе здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики и предстоящие задачи".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, сначала министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на главной площади города Нахчыван. К памятнику были возложены цветы, выражено глубокое почтение к памяти великого лидера.

"Затем гости посетили музей Гейдара Алиева, осмотрели ценные экспонаты, отражающие содержательный жизненный путь и многогранную деятельность общенационального лидера.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев ознакомились с деятельностью Детской больницы Нахчыванской Автономной Республики им. Азиза Алиева и провели осмотр недавно созданного отделения Скорой медицинской помощи больницы. Гостей проинформировали, что отделение оснащено функциональными койками, прикроватными мониторами, инфузоматами и перфузионным аппаратом. Здесь применяется система медицинской сортировки пациентов на зеленую, желтую и красную зоны.

Затем состоялось ознакомление с деятельностью недавно созданного Центра скорой медицинской помощи в Нахчыване. Было отмечено, что автомобили скорой медицинской помощи, функционирующие по всей территории автономной республики, оснащены камерами внутреннего и наружного наблюдения, а также системой GPS. Реанимобили, полностью оснащенные современным техническим и медицинским оборудованием, позволят повысить качество обслуживания при организации скорой медицинской помощи. Кроме того, в Центре неотложной медицинской помощи функционирует Call-центр "103", программное обеспечение которого управляется из единого координационного центра. Благодаря новой системе можно отслеживать движение машин скорой медицинской помощи в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.

Гости также ознакомились с деятельностью лаборатории Центральной больницы Нахчыванской Автономной Республики, аккредитованной по международной версии стандарта. Было отмечено, что Лаборатория работает в полностью автоматизированном режиме и здесь оказывается качественное и точное предоставление услуг по всем направлениям клинической лабораторной диагностики.

Была также предоставлена информация о проведенных работах по реконструкции в Отделении скорой медицинской помощи больницы. Сообщалось, что служба организована по 3 направлениям скорой помощи в зависимости от состояния пациентов и оснащена соответствующим медицинским оборудованием. Помимо этого, с целью проведения тренингов по различным медицинским профилям в больнице созданы 11 современно оборудованных специализированных комнат на 60 и 15 человек. Тренинговым комнатам присвоены имена шехидов медицинских работников.

Затем начала работу конференция на тему "Проделанные работы в системе здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики и предстоящие задачи".

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость и свободу Азербайджанской Республики, и прозвучал Государственный гимн.

Затем был продемонстрирован видеоролик, представленный Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики.

Отметив, что конференция проходит в преддверии 28 мая - Дня Республики, занимающего особое место в истории независимости и государственности Азербайджана, полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравил участников мероприятия по случаю знаменательного дня. Было отмечено, что общенациональный лидер дал высокую оценку борьбе Азербайджанской Демократической Республики за национальную независимость, а также оказал беспрецедентные услуги по восстановлению и укреплению государственной независимости. В результате Второй Карабахской войны в 2020 году и антитеррористических мер в 2023 году суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен, и в регионе возникли новые политические реалии: "Мы гордимся тем, что наш трехцветный флаг, являющийся наследием Азербайджанской Демократической Республики, развевается в Шуше и на других территориях, освобожденных от оккупации. В настоящее время в Карабахе ведутся масштабные строительные работы".

Предоставив информацию о работе, проводимой в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", полномочный представитель отметил, что одним из 11 приоритетных направлений Госпрограммы является обеспечение развития здравоохранения. В настоящее время реализуются важные проекты, связанные с усовершенствованием материально-технической базы здравоохранения Нахчывана и кадрового потенциала, создается основанная на инновационных технологиях цифровая система здравоохранения. Отметив, что медицинский факультет Нахчыванского государственного университета играет важную роль в системе здравоохранения Нахчывана, Фуад Наджафли подчеркнул, что в соответствии с упомянутой Государственной программой будет построен дополнительный кампус для факультета.

Полномочный представитель также проинформировал о реформах здравоохранения, проведенных в Нахчыванской Автономной Республике за прошедший период. Фуад Наджафли поблагодарил министерство здравоохранения Азербайджанской Республики за оказанную поддержку по организации этих работ, а также всех, кто внес свой вклад. В завершение полномочный представитель пожелал успехов работе конференции.

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев выразил удовлетворение возможностью приветствовать участников конференции в Нахчыване, являющегося неотъемлемой частью независимого и суверенного Азербайджана. Министр довел до внимания, что за последние годы в автономной республике проводятся важные институциональные и законодательные реформы. Теймур Мусаев подчеркнул, что эти реформы показывают свою эффективность и в системе здравоохранения: "Введены в эксплуатацию новые медицинские учреждения, обновляются существующие медицинские ресурсы, применяются современные технологии. Включение в "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" таких важных вопросов, как повышение качества и расширение охвата предоставляемых услуг в сфере здравоохранения в Автономной Республике, подготовка специализированных кадров, создание частных учреждений здравоохранения создаст фундамент для более слаженной, современной и надежной организации деятельности в этой сфере". Министр отметил, что медицинские реформы в Азербайджане проводятся по трем основным направлениям - формирование человеческого капитала, цифровизация и новая экономика здравоохранения, то есть новые механизмы финансирования здравоохранения. Было отмечено, что за последние годы в Нахчыванской Автономной Республике в этих направлениях проделана основательная работа. В частности, важные шаги предпринимаются в направлении развития медицинского образования. Все это послужит в ближайшем будущем становлению Нахчывана как регионального медицинского научно-образовательного центра.

Первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов поблагодарил от имени медицинского персонала Автономной Республики полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли и министра здравоохранения Азербайджанской Республики Теймура Мусаева за поддержку реформам, проводимым в этой сфере.

Самиг Садыхов отметил, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики в последние годы в автономной республике проводятся комплексные реформы в сфере здравоохранения. Как результат, 11 медицинских учреждений, расположенных на территории Нахчыванской Автономной Республики, включены в список медучреждений, определенных в качестве клинической базы для обучения резидентов в Азербайджанской Республике. В автономной республике население обеспечено бесплатными медицинскими процедурами и соответствующими лекарственными средствами. С целью повышения квалификации врачей и медсестер с больницами турецких университетов Хаджеттепе и Гази подписаны соглашения о сотрудничестве, согласно которому около 80 медицинских работников приняли участие в тренингах и практиках в этих университетах. Этот процесс будет поэтапно продолжен. Кроме того, значительно выросли зарплаты медицинского персонала, а для врачей вводятся дополнительные стимулирующие выплаты. Учитывая вышесказанное, резиденты из других регионов нашей страны также выбирают медицинские учреждения Нахчывана.

На конференции были даны ответы на вопросы участников, продемонстрирован видеоролик "В надежных руках" ("Ümid əllərdə"), представленный Министерством здравоохранения Автономной Республики.

Председатель Общественного объединения "Ассоциация врачей Нахчыванской Автономной Республики" Иса Абдуллаев проинформировал о деятельности клинических медицинских баз в Автономной Республике. Председателю Общественного объединения был вручен диплом Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

В завершение были представлены электронное управление системой здравоохранения и программное обеспечение Call-центра "103", применение системы видеотелематики в Службе скорой медицинской помощи и презентации системы e-səhiyyə.

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