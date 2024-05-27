https://news.day.az/society/1663280.html Проводится конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста"
Проводится конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста"
При совместной организации министерства науки и образования и Государственного агентства профессионального образования Азербайджана в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" проводится конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также другие должностные лица и депутаты.
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