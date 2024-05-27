В некоторых регионах выпал град

Грозы наблюдались местами в Азербайджане 26 мая, периодически шли дожди. Ночью и утром 27-го числа в большинстве регионов было преимущественно без осадков. Об этом свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 10:00.

Как сообщили Day.Az в службе, в Гядабее выпало 6 мм осадков, Загатале, Балакене - 5, Джульфе, Шахбузе, Шахдаге, Гёйгёле, Нахчыване, Ордубаде, Дашкесане, Шамкире, Товузе, Габале, Гобустане, Сабирабаде, Джафархане, Ярдымлы - 4, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В селе Дузъюрт Гядабейского района 26 мая около 16:00 выпал град диаметром 6-8 миллиметров, а примерно в 16:40-16:45 град выпал в Шахдаге.

В Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Гахе, Балакене, Загатале, Грызе, Лерике, Пираллахы, Бине, на Нефтяных камнях и острове Чилов наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21-25° тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 21-24°, в низменных районах - 22-25°, в горных - 13°.

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