Теймур Мусаев провел встречи в рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве продолжает свою работу 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, в рамках сессии делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч.

"Так, состоялась встреча с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Генри Клюге.

Также проведены встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым, министром общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталом Мирандой, министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой, министром здравоохранения Кыргызстана Алымкадыром Бейшеналиевым и министром здравоохранения Нидерландов Пиой Дийкстрой. Помимо этого, проведены двусторонние встречи с исполнительным директором партнерства "Остановить туберкулез" (Stop TB Partnership) Лучикой Дитиу, руководителем подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марком Эдингтоном и вице-президентом, глобальным директором по взаимодействию с правительственными и общественными структурами компании Royal Philips Ян-Виллемом Шейгрондом.

На встречах, в первую очередь, азербайджанской делегации были адресованы поздравления по случаю Дня Независимости республики и проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Отметив важность такого престижного мероприятия, как COP29, было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия.

Было доведено до внимания, что наша страна придает большое значение взаимному сотрудничеству со специализированными международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения. Была выражена уверенность в том, что в будущем будут успешно реализованы инициативы, имеющие большое значение для здоровья граждан.

На встречах, состоявшихся с министрами тюркоязычных стран, была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии дружественных отношений между нашими народами. Кроме того, имеется большой потенциал для развития отношений в сфере здравоохранения.

Была отмечена важность организованного в Ташкенте "Узбекистано-азербайджанской декады здравоохранения" и приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в рамках которого медицинские специалисты Азербайджана совместно с узбекскими коллегами провели более 100 хирургических операций. Также выражен интерес к применению в нашей стране казахстанского опыта в сфере аккредитации и контроля качества медицинских учреждений. Опыт цифровых решений, применяемых Азербайджаном в сфере здравоохранения в последние годы, представляет большой интерес для Казахстана. Также обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества в области биологической безопасности. Состоялись полезные дискуссии о сотрудничестве с Кыргызстаном в сфере трансплантологии и возможностях применения успешного опыта Азербайджана в этом направлении.

Отметив важность азербайджано-кубинского Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки, было подчеркнуто, что документ сыграет важную роль в повышении потенциала здравоохранения наших стран. В то же время, система здравоохранения Нидерландов, благодаря сочетанию высококвалифицированных врачей и современных медицинских учреждений, по праву считается одной из лучших в Европе.

В ходе встреч высоко оценены меры, предпринятые в направлении ликвидации малярии в Азербайджане. Было подчеркнуто успешное выполнение Азербайджаном программ по борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом.

На встречах состоялся широкий спектр мнений по вопросам применения высокотехнологичного медицинского оборудования в здравоохранении Азербайджана и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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