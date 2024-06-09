В Ходжалы уничтожен большой объем конопли

На территории города Ходжалы обнаружены кусты конопли.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Так, на территории города Ходжалы сотрудниками полиции были обнаружены и уничтожены 423 куста конопли, выросших в дикой природе, весом 237 килограммов, которые были уничтожены.

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