https://news.day.az/society/1666663.html В Ходжалы уничтожен большой объем конопли
В Ходжалы уничтожен большой объем конопли
На территории города Ходжалы обнаружены кусты конопли.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.
Так, на территории города Ходжалы сотрудниками полиции были обнаружены и уничтожены 423 куста конопли, выросших в дикой природе, весом 237 килограммов, которые были уничтожены.
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