Агентство развития медиа Азербайджана объявляет конкурс для журналистов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило агентство.

Было отмечено, что заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

Основным условием конкурса является предоставление материалов, опубликованных или распространенных в течение последних 3 месяцев до дня объявления конкурса.

Материалы, представленные на конкурс, следующие:

- опубликованные в печатных и онлайн-СМИ в течение последних 3 (трех) месяцев до дня объявления конкурса, только по одной из следующих номинаций:

- лучший репортаж;

- лучший общественно-политический анализ;

- лучший социально-экономический анализ;

- лучшее интервью;

- лучший культурный материал;

- лучший публицистический материал;

- лучшее журналистское расследование;

- лучший очерк.

Журналист также может представить на конкурс свой сюжет, опубликованный на аудиовизуальном носителе в течение последних 3 (трех) месяцев до дня объявления конкурса и имеющий объем (хронометраж) не более 5 (пяти) минут, только по одной из следующих номинаций:

- лучший общественно-политический репортаж;

- лучшее экономический репортаж;

- лучший социальный репортаж;

- лучший культурный репортаж;

- лучший спортивный репортаж.

Оценка материалов осуществляется 3 (тремя) независимыми экспертами, привлеченными Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

По итогам конкурса по каждой из номинаций, предназначенных для статей, объявляются и награждаются 5 (пять) журналистов, а по каждой из номинаций, предназначенных для сюжетов - 2 (два) журналиста и 2 (два) оператора.

Прием заявок на конкурс продлится до 20 июня 2024 года.

С правилами проведения журналистского конкурса можно ознакомиться здесь.

Правила Конкурса

Форма заявки

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