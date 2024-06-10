Агентство развития медиа Азербайджана объявляет конкурс для журналистов
Агентство развития медиа Азербайджана объявляет конкурс для журналистов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило агентство.
Было отмечено, что заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики в электронной форме через портал mib.media.gov.az.
Основным условием конкурса является предоставление материалов, опубликованных или распространенных в течение последних 3 месяцев до дня объявления конкурса.
Материалы, представленные на конкурс, следующие:
- опубликованные в печатных и онлайн-СМИ в течение последних 3 (трех) месяцев до дня объявления конкурса, только по одной из следующих номинаций:
- лучший репортаж;
- лучший общественно-политический анализ;
- лучший социально-экономический анализ;
- лучшее интервью;
- лучший культурный материал;
- лучший публицистический материал;
- лучшее журналистское расследование;
- лучший очерк.
Журналист также может представить на конкурс свой сюжет, опубликованный на аудиовизуальном носителе в течение последних 3 (трех) месяцев до дня объявления конкурса и имеющий объем (хронометраж) не более 5 (пяти) минут, только по одной из следующих номинаций:
- лучший общественно-политический репортаж;
- лучшее экономический репортаж;
- лучший социальный репортаж;
- лучший культурный репортаж;
- лучший спортивный репортаж.
Оценка материалов осуществляется 3 (тремя) независимыми экспертами, привлеченными Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.
По итогам конкурса по каждой из номинаций, предназначенных для статей, объявляются и награждаются 5 (пять) журналистов, а по каждой из номинаций, предназначенных для сюжетов - 2 (два) журналиста и 2 (два) оператора.
Прием заявок на конкурс продлится до 20 июня 2024 года.
С правилами проведения журналистского конкурса можно ознакомиться здесь.
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