Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей вузов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена, состоявшегося 26 мая 2024 года по II и III группам специальностей вузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, карточкой ответов и графическим изображением листа ответов, а также критериями оценки каждого открытого задания (вероятность правильных ответов задания, решение и шкала оценок) здесь.

О результатах экзамена абитуриенты могут также узнать, отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

​​Дополнительная информация о датах процедуры выбора специальности для абитуриентов, выполнивших условия конкурса, будет предоставлена позже.

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