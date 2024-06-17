https://news.day.az/society/1668737.html Обнародовано количество отремонтированных медицинских учреждений
Обнародовано количество отремонтированных медицинских учреждений
В течение 2023 года ремонтно-строительные работы проводились в 21 медицинском учреждении, 9 из которых находятся в Баку, 12 - в регионах.
Об этом сообщили в отделе медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения в ответ на запрос Day.Az.
Было отмечено, что за отчётный период в 13 медицинских учреждениях ремонтно-строительные работы были завершены.
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