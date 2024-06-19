Двое детей утонули в водохранилище в Джалилабаде.

Как передает Day.Az, инцидент произошел сегодня днем в районе села Хамаргышлак Джалилабадского района.

Сообщается, что двое детей утонули во время купания в водохранилище на территории села. В настоящее время ведутся их поиски.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!