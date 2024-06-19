https://news.day.az/society/1669203.html Двое детей утонули в водохранилище
Двое детей утонули в водохранилище
Двое детей утонули в водохранилище в Джалилабаде.
Как передает Day.Az, инцидент произошел сегодня днем в районе села Хамаргышлак Джалилабадского района.
Сообщается, что двое детей утонули во время купания в водохранилище на территории села. В настоящее время ведутся их поиски.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре