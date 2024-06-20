В Агджабеди уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли

В Агджабединском районе уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли.

Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники Агджабединского районного управления полиции изъяли и уничтожили 3 500 кустов дикорастущей конопли весом более четырех тонн.

Мероприятия были проведены в рамках плана "Хашхаш-2024".

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