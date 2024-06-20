https://news.day.az/society/1669286.html В Агджабеди уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли
В Агджабеди уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли
В Агджабединском районе уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли.
Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники Агджабединского районного управления полиции изъяли и уничтожили 3 500 кустов дикорастущей конопли весом более четырех тонн.
Мероприятия были проведены в рамках плана "Хашхаш-2024".
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