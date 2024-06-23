Пожар в Хырдалане

В Хырдалане из-за пожара в пятиэтажном здании эвакуировали жителей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на лестничной клетке второго этажа пятиэтажного жилого дома в Хырдалане сгорели девять электрических счетчиков 12 предохранителей и 3 п.м. кабеля.

Во время пожара пять жильцов включая одного ребенка были эвакуированы в безопасную зону.

Квартиры были защищены от огня, возгорание было ликвидировано пожарными бригадами.

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