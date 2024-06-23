https://news.day.az/society/1670115.html В Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие
В Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие
В одном из многоэтажных жилых домов Баку оборвался трос лифта.
Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.
Сообщается, что вызов по поводу поломку лифта поступил с участка по адресу: ул. А.Нематуллы Наримановского района столицы. На место немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пострадали 5 человек (женщины). Пострадавшие были госпитализированы в различные медицинские учреждения бригадой скорой медицинской помощи.
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