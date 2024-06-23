В Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие

В одном из многоэтажных жилых домов Баку оборвался трос лифта.

Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.

Сообщается, что вызов по поводу поломку лифта поступил с участка по адресу: ул. А.Нематуллы Наримановского района столицы. На место немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пострадали 5 человек (женщины). Пострадавшие были госпитализированы в различные медицинские учреждения бригадой скорой медицинской помощи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!