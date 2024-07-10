https://news.day.az/society/1673902.html Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кяльбаджар
Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кяльбаджар
Сотрудниками Кяльбаджарского районного отдела полиции были задержаны лица, пытавшиеся пройти на территорию района без соответствующего разрешения.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жители Дашкесанского района Р.Мамедов, Р.Мамедов и Гянджи З.Азадов во время проверки не подчинились законным требованиям сотрудников стационарного поста.
В отношении этих лиц составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
Собранный материал направлен в суд.
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