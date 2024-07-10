Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кяльбаджар

Сотрудниками Кяльбаджарского районного отдела полиции были задержаны лица, пытавшиеся пройти на территорию района без соответствующего разрешения.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жители Дашкесанского района Р.Мамедов, Р.Мамедов и Гянджи З.Азадов во время проверки не подчинились законным требованиям сотрудников стационарного поста.

В отношении этих лиц составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Собранный материал направлен в суд.

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