Главам ИВ двух районов Баку объявлено строгое предупреждение

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием глав ИВ столичных районов и хозяйственных служб города.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на совещании обсуждался ряд вопросов, в том числе проводимые в последнее время в столице масштабные работы по ремонту и благоустройству, вопросы санитарной уборки, были даны соответствующие поручения по ускорению и качественному завершению работ в установленные сроки.

В ходе обсуждения ремонтных работ, проводимых в районах, главы ИВ Хатаинского и Ясамальского района были строго предупреждены в связи с неудовлетворительным состоянием фасадов и ограждений нежилых объектов, расположенных на территории, им были даны соответствующие поручения улучшить ситуацию в этой области за короткий период времени.

Также было обсуждено состояние проводимых в городе работ по озеленению, намечено увеличение зеленых зон, дальнейшее расширение проводимых работ, увеличение количества посаженных вечнозеленых кустарников и цветов.

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