АЖД обратилось к населению

С начала 2024 года на железнодорожных путях, по которым следуют поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), было зафиксировано 22 случая размещения посторонних предметов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.

Среди таких предметов - выложенные на рельсы камни, железо, колеса и другие крупные объекты. Подобные действия создают серьезную угрозу безопасности движения, нарушают график движения поездов, приводят к задержкам в перевозке пассажиров и грузов, их своевременной доставке в пункт назначения. Кроме того, под угрозой оказываются жизни поездной бригады и пассажиров.

"Если вы увидите посторонний предмет на железнодорожных путях, немедленно сообщите об этом на ближайшую станцию или в колл-центр АЖД по номеру 1822", - говорится в информации.

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