Продолжаются поиски подростка, предположительно утонувшего в Самур-Абшеронском канале

23 июля на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского водоканала, проходящем по территории села Кузунгышлак Гусарского района, утонул человек. Силами Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана и Северного регионального центра МЧС были начаты поиски.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в настоящее время поисковые операции на направлениях, где предположительно затонул Рахимханов Низами Рахимхан оглу (2008 г.р), продолжаются без перерыва. Чрезмерно высокая скорость течения воды в канале в связи с интенсивными осадками, наблюдаемыми в Азербайджане, затрудняет поисковые операции.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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