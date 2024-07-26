В Баку пройдет продовольственная ярмарка "Из села в город"

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 27-28 июля организует в Баку воскресную ярмарку "Из села в город".

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, основная цель проведения ярмарки - поддержка выхода продукции местных фермеров на рынок, предоставление им альтернативных точек продаж, а также обеспечение жителей города сельхозпродуктами местного производства.

Ожидается, что в ярмарке примут участие около 40 фермеров из около 20 регионов Азербайджана. Фермеры выставят на продажу около 100 наименований натуральных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.

Для участия в ярмарке фермеры должны зарегистрироваться, связавшись с колл-центром по номеру +994 50 400 88 99.

Качество продукции будет контролировать Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами мобильной пищевой лаборатории, которая будет функционировать на ярмарке, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта.

Ярмарка будет проходить два дня с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

Фермеры, которые примут участие в ярмарке, будут бесплатно обеспечены прилавками, весами, другими необходимыми принадлежностями и оборудованием.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!