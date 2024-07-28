Первые шаги сказочного маршрута

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) организовала пресс-тур в Карабах на рейсе из Баку в Физули. Полеты теперь выполняются регулярно (по понедельникам и пятницам), что способствует развитию туризма и экономических связей в регионе. Группа представителей СМИ посетила несколько ключевых достопримечательностей Карабаха, сообщает в воскресенье Day.Az.

Хотелось бы рассказать о первых шагах по сказочному маршруту. Первый день тура начался с посещения берега реки Хакари, который стал настоящей жемчужиной путешествия.

Берег реки Хакари - это удивительное место, где природа и современные удобства гармонично сливаются в одно целое. Берег предлагает своим посетителям уютные зоны отдыха и живописные виды на окружающие ландшафты. Особенно приятны вечерние прогулки здесь, когда включается красивая подсветка, создавая комфортную и романтичную атмосферу.

Прибыв сюда, невозможно не заметить изящную реку, которая с шумом пробивается через камни, создавая маленькие водопады. Этот живописный уголок привлекает как туристов, так и местных жителей, желающих насладиться красотой природы. На заднем плане видны величественные горы, что придает месту особую атмосферу уединенности и покоя. Небольшой мостик и люди, расслабляющиеся на берегу, дополняют картину умиротворения и радости.

Следующей остановкой нашего маршрута стало Сейрангах - живописное место для прогулок и отдыха, расположенное в красивом природном уголке. Здесь можно насладиться свежим воздухом и потрясающими видами на окружающие ландшафты. Это идеальное место для спокойных прогулок и релаксации.

Живописные дома с красными крышами уютно расположены среди зелени и холмистого ландшафта. Облака, нависшие над горами, создают атмосферу спокойствия и уединения, приглашая к длительным прогулкам и медитации на фоне природы. Кроме того, здесь также можно увидеть современный открытый павильон, который служит отличным местом для проведения различных мероприятий на свежем воздухе. Конструкция павильона гармонично вписывается в природный ландшафт.

А самым захватывающим дух является панорамный вид на горы. С высоты открывается широкий обзор на долины и горные хребты, которые тянутся до горизонта. Окраска неба и пейзажа на фоне облаков придает картине живописность и яркость. Здесь посетители могут наслаждаться видами и делать фотографии на память. Деревянное ограждение и комфортные условия создают идеальную обстановку для релаксации и отдыха.

Последним пунктом в маршруте было село Забух - место, где можно прочувствовать подлинную атмосферу сельской жизни. Жители села оказались очень гостеприимными и радушными, что оставило теплые воспоминания о визите. Здесь можно узнать о традиционных ремеслах и насладиться местной кухней. На крышах многих домов установлены солнечные батареи, что делает их не только уютными, но и современными, способными обеспечивать себя энергией из возобновляемых источников.

Отметим, что согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, стоимость авиабилетов на направление Баку-Физули/Физули-Баку составляет 78 манатов в одну сторону. В эту стоимость входит 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка в размере 25% от тарифа, для младенцев до 2 лет - 90% скидка.

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