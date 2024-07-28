По состоянию на 10:00 28 июля в регионах Азербайджана сохраняется нестабильная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых местах временами шли дожди с грозами. Дожди в некоторых местах были интенсивными и сильными.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 72 мм, в Балакане - 62 мм, в Гедабеке - 54 мм, в Гахе - 39 мм, в Гёйгеле - 33 мм, в Шеки - 31 мм, в Ярдымлы, Хыналыге - 21 мм, в Товузе - 20 мм, в селе Грыз (Губинский район) - 19 мм, в Гяндже - 18 мм, в Лерике, Шамкире - 17 мм , в Лянкяране - 15 мм, в Шахдаге - 14 мм, в Дашкесане - 13 мм, в Гусаре, Джейранчеле, Огузе, Агстафе, Астаре, Нафталане, Мингячевире, Губе, Габале, Евлахе, Геранбое, Хачмазе, Гёйчае, Товузе, Тертере, Барде - 11 мм.

Согласно желтому предупреждению, в Ширване северо-западный ветер усилился до 16 м/с, в Джалилабаде - до 17 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове ветер усилился до 22 м/с согласно оранжевому предупреждению.

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