Ожидается сильная геомагнитная буря

Под влиянием ТКА, произошедшего 27 июля, сегодня ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабый), а 30-31 июля - уровня G3 (сильный), в зависимости от активности последних дней.

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечается, что в результате последовательного воздействия ТКА скорость солнечного ветра прогнозируется высокой до 31 июля.

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