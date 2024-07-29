https://news.day.az/society/1678200.html Ожидается сильная геомагнитная буря
Ожидается сильная геомагнитная буря
Под влиянием ТКА, произошедшего 27 июля, сегодня ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабый), а 30-31 июля - уровня G3 (сильный), в зависимости от активности последних дней.
Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
Отмечается, что в результате последовательного воздействия ТКА скорость солнечного ветра прогнозируется высокой до 31 июля.
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