Россия начнет производить инсулин в Азербайджане

В 2025 году российская компания "Герофарм" начнет производить на площадке партнера в Азербайджане инсулин. Об этом сообщил "Известиям" в четверг, 1 августа, торговый представитель России в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az.

"Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, республика полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов", - сказал он.

Помимо этого, "Герофарм" уже производит инсулин в Казахстане, добавил торговый представитель.

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано более 300 тыс. больных сахарным диабетом. С 2019 по 2023 год число страдающих сахарным диабетом второго типа увеличилось с 224 тыс. до 291 тыс. человек.

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