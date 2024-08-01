Пожар в торговом центре в Баку

Пожар на объекте, расположенном на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе города Баку, был оперативно потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, при этом удалось избежать его распространения на обширную территорию.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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15:17

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на объекте в городе Баку, в Низаминском районе, по вызову тотчас были привлечены силы МЧС.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь на объекте был локализован в короткие сроки, предотвращено его распространение на прилегающие территории.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.

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15:10

В одном из районов Баку произошел пожар в торговом центре.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Было отмечено, что из-за пожара, произошедшего в одном из торговых центров в Низаминском районе, на проспекте Гара Гараева, недалеко от рынка "8-й километр", на дорогах в обоих направлениях проспекта образовалась пробка.

Для обеспечения нормального движения автомобилей на месте работают сотрудники дорожной полиции.

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