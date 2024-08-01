В Азербайджане утвержден порядок работы групп мониторинга и координации в сфере предотвращения бытового насилия

В Азербайджане утвержден "Порядок деятельности групп мониторинга и координации в области предотвращения бытового насилия".

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики, Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, муниципалитетам и неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики бытового насилия, рекомендовано оказать поддержку деятельности групп мониторинга и координации в области профилактики домашнего насилия.

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