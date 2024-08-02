Фактическая погода в Азербайджане

2 августа в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана шли дожди с грозами, временами ливни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Сарыбаше (Гах) составило 29 мм, Загатале - 4 мм, Гедабеке, Джейранчёле, Балакене, Шеки - 2 мм, Гусаре, Грызе - 1 мм.

В соответствии с желтым предупреждением в Джульфе порывы северо-восточного ветра временами усиливались до 21 м/с, Шахдаге - до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29-32, Нахчыванской АР - 33-36, низменных районах - 31-36, горах - 19-22 градуса тепла.

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