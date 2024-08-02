Сколько человек задержали за нарушение пограничного режима в июле?

За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима были задержаны 862 человека

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в июльском обзоре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Было отмечено, что за нарушение государственной границы были задержаны 22 человека (тринадцать граждан Азербайджана, трое граждан Пакистана, по двое граждан Ирана и Марокко, по 1 гражданину Турции и Бангладеш.

"Кроме того, в результате мер по борьбе с незаконной миграцией 11 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивой печатью даты, фальшивым паспортом, по чужим документам. В рамках мер по борьбе с преступностью были задержаны и переданы в соответствующие органы 309 человек, находящихся в розыске, 556 лицам был запрещен выезд из страны, 14 лицам - въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, выявлено и изъято из оборота 336 килограммов 31 грамм наркотических средств и 6486 таблеток, которые считаются сильнодействующими наркотическими средствами.

Вследствие мер по борьбе с контрабандой были задержаны контрабандные товары на общую сумму 3 миллиона 338 тысяч 199 манатов, в том числе приборы ночного видения, охотничье ружье, патроны, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия, говорится в обзоре ГПС.

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