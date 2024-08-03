В Гяндже произошла цепная авария

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает Day.Az, на 4-м километре автодороги Гянджа - Шамкир столкнулись KIA, Chevrolet и еще один автомобиль. От удара KIA врезался в бордюр.

Пострадавших в результате ДТП нет, однако двум транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.

По данному факту ведется расследование.

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