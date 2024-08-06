Азербайджанец, обучающийся в Польше, поделился впечатлениями от первой поездки в Карабах

Как сообщалось ранее, в Лачинском районе организован V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир".

Среди участников лагеря Халдун Ахмедли, получающий образование в магистратуре одного из польских вузов и, по приглашению Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, впервые посетивший Карабах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В эксклюзивном комментарии Trend Халдун Ахмедли сказал, что вместе с другими участниками лагеря побывал в Ханкенди, Ходжалы и Шуше.

"Также мы посетили Карабахский университет. Сегодня уже шестой день работы летнего лагеря. Мы приняли участие в различных мероприятиях, а также встретились с семьями шехидов и ветеранами. Мы надеемся стать участниками также следующих летних лагерей. Действительно, видеть все эти красоты вживую - это особенное чувство. Мы были поражены великолепной красотой природы Лачина, Ходжалы, города Шуша. Это прекрасные впечатления", - сказал он.

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