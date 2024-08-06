Вниманию водителей!

В Сабаильском районе столицы с целью обеспечения комфортного передвижения граждан продолжаются ремонтные работы на улице Зарифы Алиевой (на участке от улицы Пушкина до улицы К. Сафаралиевой).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в рамках проводимых работ уже завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия улицы.

В настоящее время на территории ведутся работы по асфальтированию.

Согласно требованиям строительных норм и правил, на заключительном этапе на указанном участке будут выполнены работы по подъему на проектную высоту смотровых люков подземных коммуникаций и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Планируется завершить ремонтные работы в короткие сроки. Для этого на территорию привлечено необходимое количество сил.

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