Вниманию водителей!
В Сабаильском районе столицы с целью обеспечения комфортного передвижения граждан продолжаются ремонтные работы на улице Зарифы Алиевой (на участке от улицы Пушкина до улицы К. Сафаралиевой).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в рамках проводимых работ уже завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия улицы.
В настоящее время на территории ведутся работы по асфальтированию.
Согласно требованиям строительных норм и правил, на заключительном этапе на указанном участке будут выполнены работы по подъему на проектную высоту смотровых люков подземных коммуникаций и нанесению горизонтальной дорожной разметки.
Планируется завершить ремонтные работы в короткие сроки. Для этого на территорию привлечено необходимое количество сил.
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