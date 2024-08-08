Международное сообщество должно принять меры для обеспечения права депортированных из Армении азербайджанцев на возвращение - омбудсмен
Международное сообщество должно принять необходимые меры для обеспечения права азербайджанцев, депортированных из Армении, на безопасное и достойное возвращение, оказать серьезное давление на эту страну для устранения исторической несправедливости.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в обращении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 33-й годовщиной последней депортации азербайджанцев из Армении.
В обращении говорится, что сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении по признаку этнической принадлежности, стали жертвами преступлений против человечности и войны, получили различные тяжелые ранения, а также были взяты в плен и заложники, жестоко убиты.
"В результате политики этнической чистки и ненависти со стороны Армении фундаментальные права человека и свободы азербайджанцев были грубо нарушены", - говорится в обращении.
Отмечено также, что омбудсмен Азербайджана подготовила специальные отчеты и видеоматериалы о преступлениях на почве ненависти, совершенных Арменией против азербайджанцев, и представила их соответствующим международным организациям.
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