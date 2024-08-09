Сбой в работе приложения "BakıKart"

На протяжении нескольких дней в приложении "BakıKart" возникают определенные проблемы. Пользователи отмечают, что у них возникают трудности с доступом к программе, "QR"-код считывается с задержкой и оплата картой становится невозможной.

Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сказали, что из-за технического сбоя в приложении "BakıKart" пассажиры испытывают трудности с использованием приложения.

"В настоящее время ведется работа по устранению проблемы. Просим пассажиров временно использовать пластиковые карты "BakıKart" и другие доступные альтернативы для оплаты проезда в общественном транспорте", - сказали в ведомстве.

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