Агададаш Агаев вызван на допрос

В следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции состоялась очная ставка между народным артистом Агададашем Агаевым и охранником частного медучреждения Нураддином Джалиловым, на которого первый напал с топором.

Как сообщает Day.Az, следственное мероприятие длилось около часа.

Во время очной ставки А.Агаев занял позицию, согласно которой не признал себя виновным, назвал брошенный в охранника топор "бытовым предметом" и попытался переложить ответственность за произошедшее на Н.Джалилова.

Отметим, что 22 июля в частном медучреждении (госпиталь MedEra), расположенном в Бинагадинском районе столицы, произошел инцидент между охранником Н.Джалиловым и А.Агаевым.

В ходе конфликта народный артист метнул топор в сторону охранника, после чего между мужчинами завязалась драка. Брошенный певцом топор попал в работницу медучреждения.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. УК Азербайджана. Стороны конфликта Н. Джалилов и А.Агаев были привлечены к уголовной ответственности.

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