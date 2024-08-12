Первый студент Карабахского университета: Атилла Мурадлы принят в вуз без экзаменов

Как сообщалось ранее, выпускник Мингячевирской средней школы №20 Атилла Мурадлы стал первым студентом Карабахского университета.

Как сообщает в понедельник Day.Az, А.Мурадлы будет учиться в Карабахском университете по специальности "Электроника и электрическая инженерия".

Победитель и призер Республиканской логической олимпиады имени Лютфизаде, Республиканского конкурса по физике имени Н.Набиева, Республиканской астрономической олимпиады, Республиканской предметной олимпиады по физике Атилла соответствующим приказом министра науки и образования Азербайджана был награжден золотым нагрудным знаком "За особые достижения в образовании".

Он также будет представлять Азербайджан на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая пройдет в Бразилии с 17 по 27 августа 2024 года.

Атилла упомянул, что согласно действующим правилам, он был принят в Карабахский университет Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) во внеконкурсном порядке, с высокими показателями.

"Вы знаете, что абитуриенты, имеющие достижения на Олимпиадах, других конкурсах, принимаются в вузы вне конкурса. Их выбор специализации происходит раньше, чем у других. Я подал документы в ГЭЦ в июле. 6 августа меня вызвали в ГЭЦ для выбора специальности и университета. Я мог выбрать любой вуз. Естественно, моим выбором стал Карабахский университет. Для меня это гордость. Освобождение наших земель было одним из моих самых больших мечтаний. Но я не мог поверить, что в год моего окончания школы откроется Карабахский университет, и у меня будет возможность учиться здесь. Так что я очень счастлив.

Здесь я буду учиться по специальности "Электроника и электрическая инженерия". Мои следующие цели - после окончания бакалавриата получить магистерское образование за рубежом, а затем вернуться в Азербайджан. В будущем я хочу внести свой вклад в развитие аэрокосмической отрасли моей страны", - отметил он.

Атилла подчеркнул, что его главная мотивация в достижении успеха - родители.

"Они так много трудились для меня. Я хотел не подвести их. Я думаю, что в каждом человеке есть этот потенциал. Главное - раскрыть его. Когда человек осознает свой потенциал, он может многого добиться", - добавил А.Мурадлы.